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Петраков оцінив гру збірної України U-17

10:32 173 Читать на русском
Петраков оцінив гру збірної України U-17
Олександр Петраков / УАФ

Чемпіон світу U-20 Олександр Петраков прокоментував роботу з новим поколінням і відреагував на перемогу над Латвією U-17 (2:1).

"Гра мені сподобалася. Звичайно, було багато помилок, адже в команді 12 дебютантів. Ми попрацювали лише п'ять днів, але, відверто кажучи, хлопці молодці! Багато чого виконали з того, що ми від них вимагаємо. Мені вони сьогодні сподобалися. А збірна Латвії дійсно грала добре.

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Немає зараз простих суперників у Європі, навіть серед карликів. Футбол – національний вид спорту, і всі звертають увагу на юнаків. Зараз із латвійцями працюють закордонні тренери, от і U-19 приїхав тренувати чех. Із першою командою працює словенець. Тож Латвія мені теж сподобалася – сильна команда", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

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Збірна України Олександр Петраков Олександр Петраков Україна U-17 Україна U-17 Турнір пам'яті Віктора Баннікова
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