Петраков оцінив гру збірної України U-17

Чемпіон світу U-20 Олександр Петраков прокоментував роботу з новим поколінням і відреагував на перемогу над Латвією U-17 (2:1).

"Гра мені сподобалася. Звичайно, було багато помилок, адже в команді 12 дебютантів. Ми попрацювали лише п'ять днів, але, відверто кажучи, хлопці молодці! Багато чого виконали з того, що ми від них вимагаємо. Мені вони сьогодні сподобалися. А збірна Латвії дійсно грала добре.

Збірна України U-17 стартувала з перемоги на турнірі імені Баннікова

Немає зараз простих суперників у Європі, навіть серед карликів. Футбол – національний вид спорту, і всі звертають увагу на юнаків. Зараз із латвійцями працюють закордонні тренери, от і U-19 приїхав тренувати чех. Із першою командою працює словенець. Тож Латвія мені теж сподобалася – сильна команда", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

"Мого сина переглядали скаути Реала". Атлетіко виховує українця, якого порівнюють із Коноплянкою і вже помітив Петраков