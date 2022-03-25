"То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. Где я только не ходил, за продуктами, к ребятам на блокпостах и вижу, что люди стали сплоченными.

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Разбивать жилые дома, убивать детей, я даже не знаю, как говорить об этом. Моя мама была в оккупации под немцами, многое мне рассказывала, но то, что делают сейчас россияне, "братья"... Месяц прошел, а я до сих пор не могу понять, как это произошло.

С футболистами сборной я на связи постоянно. В том числе с нашими легионерами. Для них футбол тоже отошел на второй план. Сейчас конец марта, у нас еще есть апрель и май. Еще посмотрим дату, на которую назначат наш матч с Шотландией. Там ведь еще Лига наций должна быть, календарь есть. Не знаю, что будет. Пока не до футбола вообще, люди гибнут", – сказал Петраков в эфире Футбол NEWS.

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