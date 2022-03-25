"Звернуся до наших хлопців військових – ви робите таку велику справу! Я тренер національної збірної з футболу. Ми маємо стати перед вами на коліна і сказати – "Дякую!". Хай береже вас Бог, і слава Україні!

"Не до футболу взагалі, люди гинуть": Петраков – про матч збірної України проти Шотландії

Коли буде наступна гра, а колись вона таки буде... На НСК Олімпійський чи Львів Арені. Я буду просити президента, щоб якомога більше воїнів прийшли до нас на гру. І тоді не вони нам будуть аплодувати, а ми всі – встали і аплодували їм!" – сказав Петраков у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, 24 березня збірна України повинна була зустрітись з Шотландією в рамках півфіналу відбору ЧС, однак через війну цю гру перенесли на червень.

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