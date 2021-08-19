"Понимаю, что на себя взял. Эти 5 матчей будут как на чемпионате мира. Не нужно говорить, что, мол, очков раньше не набрали, что у меня мало времени. Этого всего я говорить не буду. Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта. Все хотим в Катар", – сказал Петраков в комментарии Профутбол Digital.

Петраков анонсировал тренерский штаб сборной Украины – новый наставник хочет сохранить Шовковского

Добавим, что первый матч сборная Украины под руководством нового тренера проведет уже в начале сентября. В первый день осени "сине-желтые" проведут очередной матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана, а уже 4 сентября на киевском НСК Олимпийский подопечные Александра Петракова примут действующих чемпионов мира – сборную Франции.

Напомним, что отборочный цикл национальная команда начала еще под руководством Андрея Шевченко. В трех турах сборная Украины набрала три очка, расписав три ничьи – с Францией, Казахстаном и Финляндией.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу