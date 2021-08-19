"Розумію, що на себе взяв. Ці 5 матчів будуть як на чемпіонаті світу. Не потрібно говорити, що, мовляв, очок раніше не набрали, що у мене мало часу. Цього всього я говорити не буду. Зробимо все, щоб поїхати в Катар. Це наша мрія. Всі хочемо в Катар", – сказав Петраков у коментарі Профутбол Digital.

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Додамо, що перший матч збірна України під керівництвом нового тренера проведе вже на початку вересня. У перший день осені "синьо-жовті" проведуть черговий матч відбору на ЧС-2022 проти Казахстану, а вже 4 вересня на київському НСК Олімпійський підопічні Олександра Петракова приймуть чинних чемпіонів світу – збірну Франції.

Нагадаємо, що відбірний цикл національна команда почала ще під керівництвом Андрія Шевченка. У трьох турах збірна України набрала три очки, розписавши три нічиї – з Францією, Казахстаном та Фінляндією.

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