Новоиспеченный исполняющий обязанности наставника "сине-желтых" Александр Петраков рассказал, кого бы хотел видеть в роли своих ассистентов в национальной команде.

"Я еще не разговаривал с ребятами. Сейчас говорить – а мне они скажут, что не хотят работать, клуб не отпустит.

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Давайте я вам скажу кого бы хотел видеть в тренерском штабе, но я с ними не разговаривал. Это Андрей Анненков, который работает в Черноморце, Вячеслав Кернозенко – тренер вратарей, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый – физподготовка, Александр Шовковский. Я еще буду думать – можно пригласить еще одного тренера", – сказал Петраков в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, кандидатура 64-летнего Петракова была утверждена Исполкомом УАФ сегодня ночью. Чемпион мира U-20 стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины и будет готовить команду к следующим матчам квалификации на ЧМ-2022.

Первый матч сборная Украины под руководством нового тренера проведет уже в начале сентября. В первый день осени "сине-желтые" проведут очередную игру отбора на ЧМ-2022 против Казахстана, а уже 4 сентября на киевском НСК Олимпийский подопечные Александра Петракова примут действующих чемпионов мира – сборную Франции.

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