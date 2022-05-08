Легендарный форвард Алексей Белик объяснил, почему для Украины очень важно, чтобы сборная прошла в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

"Понятно, что футбол – спорт № 1 в мире. Очень важно пройти как можно дальше. Мы не знаем, когда завершится война, но дай Бог, чтобы как можно быстрее.

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Также мы должны понимать, что после войны у нас тоже будет много разных событий. Думаю, что такая площадка, как чемпионат мира, очень важна для нашей страны, чтобы мы доносили всему миру, что в нашей стране идет война, а может, уже и закончится. Но мы сильно пострадали и весь мир не должен оставаться в стороне, а максимально помогать.

В такой ситуации правильно, что сборы такие продолжительные, но я знаю, что футболисты не совсем любят длинные сборы, когда они идут не до полноценного сезона, а до конкретных двух поединков", – сказал Белик в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии "сине-желтые" проведут 1 июня. Победитель сойдется в дуэли со сборной Уэльса.

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