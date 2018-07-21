Петраков – о ничьи с Англией на Евро-2018: У нас откровенно слабый чемпионат – такие игры играем раз в год

Наставник сборной Украины U-19 Александр Петраков прокомментировал ничью с Англией в матче 2 тура Евро-2018.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Англией во 2 туре Евро-2018 U-19, набрала 4 очка и сохраняет хорошие шансы на выход в полуфинал.

Украина U-19 – Англия U-19 – 1:1 – видео голов и обзор матча

"Считаю, хорошо, что мы это одно очко нашли. Так складывалась игра, трудно. В концовке мы функционально сели. Англичане физически очень крепкие ребята. Наши игроки после матча сидели, не могли встать, многих тянуло на рвоту, выложились полностью.

Наш чемпионат – скажем прямо, слабый чемпионат. Такие игры мы играем раз в год, а англичане –- еженедельно", – рассказал Петраков в эфире телеканала "Футбол 1".

В последнем туре против аутсайдера группы Турции Украину устроит даже ничья. Матч состоится 23 июля.