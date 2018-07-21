toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Петраков – о ничьи с Англией на Евро-2018: У нас откровенно слабый чемпионат – такие игры играем раз в год

09:50 61 Читати українською
Петраков – о ничьи с Англией на Евро-2018: У нас откровенно слабый чемпионат – такие игры играем раз в год
Александр Петраков / фото: ФФУ

Наставник сборной Украины U-19 Александр Петраков прокомментировал ничью с Англией в матче 2 тура Евро-2018.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Англией во 2 туре Евро-2018 U-19, набрала 4 очка и сохраняет хорошие шансы на выход в полуфинал.

Украина U-19 – Англия U-19 – 1:1 – видео голов и обзор матча

"Считаю, хорошо, что мы это одно очко нашли. Так складывалась игра, трудно. В концовке мы функционально сели. Англичане физически очень крепкие ребята. Наши игроки после матча сидели, не могли встать, многих тянуло на рвоту, выложились полностью.

Наш чемпионат – скажем прямо, слабый чемпионат. Такие игры мы играем раз в год, а англичане –- еженедельно", – рассказал Петраков в эфире телеканала "Футбол 1".

В последнем туре против аутсайдера группы Турции Украину устроит даже ничья. Матч состоится 23 июля.

Евро-2018 (U 19)2 тур

Украина U-19 - Англия U-19: Пятница 20 июля 2018

Украина U-19
Матч окончен
1 : 1
Англия U-19
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Сборная Украины Александр Петраков Украина U-19 Украина U-19 Евро-2018 (U 19) Украина U-19 - Англия U-19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
25
мин
Бавария
17:00
Пари Сен-Жермен
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук