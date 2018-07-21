Петраков – про нічию з Англією на Євро-2018: У нас відверто слабкий чемпіонат – такі ігри граємо раз на рік

Наставник збірної України U-19 Олександр Петраков прокоментував нічию з Англією в матчі 2 туру Євро-2018.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Англією в 2 турі Євро-2018 U-19, набрала 4 очки та зберігає хороші шанси на вихід у півфінал.

Україна U-19 – Англія U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

"Вважаю, добре, що ми це одне очко знайшли. Так складалася гра, важко. У кінцівці ми функціонально сіли. Англійці фізично дуже міцні хлопці. Наші гравці після матчу сиділи, не могли встати, багатьох тягнуло на блювоту, виклалися повністю.

Наш чемпіонат – скажімо прямо, слабкий чемпіонат. Такі ігри ми граємо раз на рік, а англійці – щотижня", – розповів Петраков в ефірі телеканалу "Футбол 1".

В останньому турі проти аутсайдера групи Туреччини Україну влаштує навіть нічия. Матч відбудеться 23 липня.