"Вы же все знаете отлично, как это было. Все ждали Реброва, что он решит все свои вопросы. Никто же не скрывает этого, все было прямо. Все это знают. Я ждал, несколько раз хотел уехать, но меня останавливал Протасов.

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Были ли мысли после Казахстана все бросить? Даже не могу вам сказать. То, что у меня творилось, лучше не вспоминать. Это просто как страшный сон. Сначала было тяжело, а потом они мне как семья стали. Мне очень нравится с ними работать", – рассказал Петраков в эфире Футбольного формата.

Напомним, 64-летний тренер получил новый контракт после выхода сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Договор рассчитан до завершения Мундиаля и содержит опцию продления.

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