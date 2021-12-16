Петраков – о назначении в сборную Украины: "Все ждали Реброва – я несколько раз хотел уехать, но останавливал Протасов"
Наставник сборной Украины вспомнил обстоятельства своего назначения после ухода Андрея Шевченко.
"Вы же все знаете отлично, как это было. Все ждали Реброва, что он решит все свои вопросы. Никто же не скрывает этого, все было прямо. Все это знают. Я ждал, несколько раз хотел уехать, но меня останавливал Протасов.
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Были ли мысли после Казахстана все бросить? Даже не могу вам сказать. То, что у меня творилось, лучше не вспоминать. Это просто как страшный сон. Сначала было тяжело, а потом они мне как семья стали. Мне очень нравится с ними работать", – рассказал Петраков в эфире Футбольного формата.
Напомним, 64-летний тренер получил новый контракт после выхода сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Договор рассчитан до завершения Мундиаля и содержит опцию продления.
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