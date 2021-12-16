"Ви ж усі знаєте чудово, як це було. Всі чекали Реброва, що він вирішить всі свої питання. Ніхто ж не приховує цього, все було прямо. Усі це знають. Я чекав, кілька разів хотів поїхати, але мене зупиняв Протасов.

"На місце великого Шевченка прийшов я, простий хлопець з Куренівки": Петраков – про зміну поведінки у збірній України

Чи були думки після Казахстану все покинути? Навіть не можу вам сказати. Те, що у мене діялося, краще не згадувати. Це просто як страшний сон. Спочатку було важко, а потім вони мені як сім'я стали. Мені дуже подобається з ними працювати", – розповів Петраков в ефірі Футбольного формату.

Нагадаємо, 64-річний тренер отримав новий контракт після виходу збірної України в плей-офф кваліфікації ЧС-2022. Угода розрахована до завершення Мундіалю та містить опцію продовження.

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