Главный тренер швейцарцев Владимир Петкович рассказал о своих эмоциях после матча с Испанией в Лиге наций.

"В целом, думаю, мы сыграли неплохо, хотя обидно проигрывать топовому сопернику, которому мы позволили создать мало моментов. К сожалению, мы пропустили после собственной ошибки, когда, по идее, сами уже должны были вести в счете.

Испания – Швейцария – 1:0 – видео гола и обзор матча

У Испании отличная команда с игроками мирового класса, они очень талантливы. Поэтому наша команда заслуживает самых теплых слов за то, как она играла и нагнетала страх на Испанию до самой последней минуты.

Сейчас моя главная задача – разгрузить футболистов, дать им возможность восстановиться к следующему матчу. Через три дня нам будет противостоять недавний чемпион мира, сборная Германии. Хотим снова показать хороший футбол, а заодно и набрать очки", – цитирует Владимира Петковича официальный сайт УЕФА.

Заметим, Испания сумела минимально переиграть Швейцарию (1:0) в 3-м туре Лиги наций.

Испания одолела Швейцарию благодаря ужасной ошибке соперников и едет на матч в Киев в статусе лидера группы Лиги наций