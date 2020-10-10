Матч и онлайн-трансляция Испания – Швейцария стартовал в 21:45 по Киеву. Это 3-й тур группы А4, в которой выступает и сборная Украины. Поединок проходил в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано, трансляцию можно было посмотреть на телеканале "Футбол 2".

На момент начала игры Испания лидировала в квартете, набрав 4 очка в двух турах. У швейцарцев был 1 пункт и последняя позиция. Впрочем, в случае победы гостей они могли обойти Украину, которая в параллельном матче принимала Германию. В таком случае команда Шевченко вообще рисковала опуститься на последнюю строчку группы, если бы проиграла Бундестим на НСК Олимпийский. К слову, уже 13 октября команда Луиса Энрике сыграет в Киеве против "сине-желтых".

Наставник "Фурии Рохи" сделал несколько изменений по сравнению с поединком против Украины месячной давности. Слева в защите вышел Гайя вместо Регилона, Алькантару с Родри сменили Ферран Торрес и Серхио Бускетс. Микель Оярсабаль появился вместо Жерара Морено – форвард Реал Сосьедада действовал на острие, а палач Украины Ансу Фати опустился на позицию вингера.

С первых секунд поединка хозяева прогнозируемо захватили мяч под свой контроль и зажали швейцарцев на их половине поля. Активно действовали фланговые защитники, которые раз за разом совершали рывки в штрафную. Впрочем, контроль мяча в первые минуты не приводил к моментам – Владимир Петкович усвоил ошибку сборной Украины, защита которой на этом же стадионе посыпалась практически сразу. В отличие от "сине-желтых, оборона швейцарцев действовала надежно, а Ансу Фати на старте игры был практически незаметным.

Более того, именно Швейцария создала первый голевой момент. На 12-й минуте быстрая атака правым флангом завершилась передачей в штрафную. Мяч оказался у защитника Бенито, который без раздумий с ходу пробил в ближний угол – сейв Де Хеа!

Фаворит понял намек и открыл счет уже в следующей атаке. Причем швейцарцы сами подарили этот гол – Зоммер отдал на Джаку, а тот упал в собственной штрафной. Мерино подхватил мяч и отдал Оярсабалю, а тот с разворота поразил ворота. 1:0 – капитан Швейцарии на пару с голкипером откровенно подвели команду, которая довольно уверенно выглядела в дебюте игры.

Пропущенный гол заметно надломил гостей, которые могли пропускать второй раз. Здесь уже Зоммер сыграл отлично, парируя непростой удар Феррана Торреса головой метров с 10-ти. Отметим классные проход и подачу Хесуса Наваса, который регулярно разрывал левый фланг защиты "Нати". 67% владения мячом у Испании в течение стартовых 25-ти минут, но только два реальных момента. Интересно было наблюдать за Серхио Рамосом, который только в первые 30 минут неоднократно оказывался на позиции центрфорварда – и это в позиционных атаках, а не при стандартах.

Последние минуты первого тайма не порадовали яркими моментами. Швейцарцы несколько улучшили статистику владения мячом (37 против 63%), однако ушли на перерыв при счете 0:1 из-за собственной ошибки. Правда, и у ворот Де Хеа был только один серьезный момент.

В дебюте второй половины игры соперники обменялись хорошими атаками. Сначала прострел Сеферовича не нашел адресата, а у противоположных ворот удар Фати был заблокирован. Классный шанс мог быть у Адмира Мехмеди – экс-динамовец выбежал почти один на один с Де Хеа, но Гайя догнал форварда и помешал акцентировано пробить. После рикошета голкипер испанцев легко забрал круглого.

На 57-й минуте Луис Энрике провел две замены. Каналес и Адама Траоре сменили Ольмо с Фати соответственно. Для вингера Вулверхэмптона этот матч стал первым официальным в составе национальной сборной. А вот звездочка Барселоны провел посредственный матч – защита Швейцарии сумела нейтрализовать 17-летнего нападающего. И сразу уже Испания могла забивать второй раз, однако удару Микеля Мерино не хватило точности.

Рамос мощно пробил из пределов штрафной – мяч попал в Джаку. Просили пенальти хозяева, намекая на игру рукой, но арбитр посчитал иначе. Следующий удар капитана Реала после розыгрыша углового был неточным. Едва опять не привезли швейцарцы похожий гол, однако Морено пробил не так удачно, как Оярсабаль. В целом, Испания во втором тайме куда чаще била по воротам Зоммера, но вот точность этих ударов существенно хромала.

В конце концов, Испания не повторила ошибки Германии и не упустила победы над Швейцарией. 1:0 – "Фурия Роха" одержала скользкую по счету, но уверенную по игре победу, хотя единственный гол и стал больше "заслугой" соперников. На матч против Украины 13 октября "Фурия Роха" выйдет в статусе уверенного лидера группы А4 (7 очков в 3-х турах). Швейцария замыкает турнирную таблицу с 1 пунктом, отставая от команды Шевченко на 2 очка.