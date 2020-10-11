Испанцы считались явными фаворитами встречи, однако могли пропускать первыми – Де Хеа выручил после удара Бенито.

Испания одолела Швейцарию благодаря ужасной ошибке соперников и едет на матч в Киев в статусе лидера группы Лиги наций

Зато его коллега по амплуа из Швейцарии отдал не слишком удачный пас на Джаку, а тот еще и упал в собственной штрафной. Оярсабаль с разворота положил мяч в сетку ворот. После забитого мяча инициативу полностью перехватили испанцы. Подопечные Луиса Энрике имели еще несколько острых голевых моментов, но то защитники, то вратарь Зоммер удачно спасали. 1:0 на табло после финального свистка и Испания стала единоличным лидером группы.