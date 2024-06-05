Сборная Словакии легко обыграла Сан-Марино в товарищеском матче. Счет и обзор матча – в этой новости на Футбол 24.

Товарищеские матчи

Словакия – Сан-Марино – 4:0

Голы: Риго, 8, Суслов, 10, Гараслин, 36, Стрелец, 58

Франческо Кальцона после подработки в Наполи вернулся к основной работе. Конечно, соперник был низкого уровня, но Словакия показала, что тренер не потерял связь с командой.

Звезды Ньюкасла, ПСЖ и Наполи – соперник сборной Украины объявил расширенный состав на Евро-2024

Еще в первом тайме в ворота Сан-Марино влетело три "сухих" мяча, поэтому во второй половине Кальцона спокойно мог делать много замен. В итоге, Словакия ограничилась четырьмя мячами и готовится к следующему испытанию. В последнем спарринге перед Евро-2024 эта сборная сыграет против Уэльса.

Напомним, что на континентальном первенстве словаки будут соперниками сборной Украины. Очный матч состоится в рамках второго тура группового этапа, игра запланирована на 21 июня.