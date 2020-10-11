Головний тренер швейцарців Владімір Петковіч розповів про свої емоції після матчу з Іспанією у Лізі націй.

"Загалом, думаю, ми зіграли непогано, хоча прикро програвати топовому супернику, якому ми дозволили створити мало моментів. На жаль, ми пропустили після власної помилки, коли, по ідеї, самі вже повинні були вести в рахунку.

Іспанія – Швейцарія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У Іспанії чудова команда з гравцями світового класу, вони дуже талановиті. Тому наша команда заслуговує найтепліших слів за те, як вона грала і нагнітала страх на Іспанію до самої останньої хвилини.

Зараз моє головне завдання – розвантажити футболістів, дати їм можливість відновитися до наступного матчу. Через три дні нам буде протистояти недавній чемпіон світу, збірна Німеччини. Хочемо знову показати хороший футбол, а заодно і набрати очки", – цитує Владіміра Петковіча офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, Іспанія зуміла мінімально переграти Швейцарію (1:0) у 3-му турі Ліги націй.

Іспанія здолала Швейцарію завдяки жахливій помилці суперників і їде на матч з Україною в статусі лідера групи Ліги націй