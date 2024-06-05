Прошлый сезон 31-летний форвард провел в Роме, где играл на правах аренды. Итальянцы не имеют возможности выкупить контракт Лукаку, поэтому он вернется в Челси и будет искать себе новый клуб.

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Несколько дней назад Ромелу сделал заявление, которое посеяло надежду в сердцах болельщиков его родного клуба – Андерлехта. "Это возвращение, несомненно, состоится, намного раньше, чем вы думаете. Я скучаю по маме, по детям. Я покинул свою страну в восемнадцать лет и вернусь.

Но сейчас имеет значение лишь сборная и ее будущее. Мы должны поддерживать игроков, которые сделали хорошую работу. Я прошу СМИ: перестаньте подливать масло в огонь. Двигаемся вперед", – заявил бельгиец в эфире RTL Sports.

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