"Перед тем как вернуться в Зенит в качестве помощника главного тренера Луческу, у нас были длительные разговоры о продолжении карьеры. Один из вариантов – начало тренерской или менеджерской работы в Баварии. Имели диалог с Румменигге, предлагавшим такую возможность. Собственным решением в пользу России он отказал мюнхенскому клубу – это его осознанный выбор.

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Мне кажется, Тимощук предпринимал некоторые попытки остаться в украинском футболе. Были некоторые договоренности с Андреем Павелко, который (или, может, был) другом Толика и предлагал стать вице-президентом федерации. Плюс была договоренность с Шевченко, что после того, как возглавит сборную Украины, пригласит Толика своим ассистентом. Мне неизвестно, почему этого не произошло, ведь на тот момент я уже не занимался делами Тимощука. Также он приезжал и просился в Шахтер, но ему почему-то отказали. А еще было предложение от Кайрата – должность спортивного директора.

Так что говорить, что Зенит оказался единственным вариантом, – это неправда. Возможностей было много. В частности, развиваться в таком интересном направлении, как business speaker. Это когда человек с послужным списком высоких достижений выступает перед руководителями и сотрудниками крупных корпораций, получая хорошие гонорары. В Европе и мире это очень популярная вещь, прибыльная и для имиджа спикера, и для его кошелька.

Час выступления персоны уровня Толика стоил около 20 тысяч евро. Сейчас это примерно месячная зарплата в должности ассистента тренера Зенита. Петербург – его осознанный выбор. Может быть, он надеялся, что станет главным тренером команды после ухода Луческу. Я не знаю…", – поделился Юрченко в эксклюзивном интервью Футбол 24.

Полную версию интервью читайте на Футбол 24: "Тимощук хизувався контактами з ФСБ": інтерв’ю Віталія Юрченка, який працював із головним футбольним антигероєм України