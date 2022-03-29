"Перед тим, як повернутися до Зеніта в якості помічника головного тренера Луческу, у нас були тривалі розмови щодо продовження кар’єри. Один із варіантів – початок тренерської чи менеджерської роботи в Баварії. Мали діалог із Румменігге, який пропонував таку можливість. Власним рішенням на користь Росії він відмовив мюнхенському клубу – це його усвідомлений вибір.

Тимощук абсурдно пояснив, чому не назвав Путіна х*йлом

Мені здається, Тимощук робив певні спроби залишитися в українському футболі. Були деякі домовленості з Андрієм Павелком, який є (чи, може, був) другом Толіка і пропонував стати віце-президентом федерації. Плюс – була домовленість із Шевченком, що після того, як очолить збірну України, запросить Толіка своїм асистентом. Мені невідомо, чому цього не сталося, адже на той момент я вже не займався справами Тимощука. Також він приїжджав і просився у Шахтар, але йому чомусь відмовили. А ще була пропозиція від Кайрата – посада спортивного директора.

Тож казати, що Зеніт виявився єдиним варіантом, – це неправда. Можливостей було багато. Зокрема – розвиватися в такому цікавому напрямку, як business speaker. Це коли людина з послужним списком високих досягнень виступає перед керівниками і співробітниками великих корпорацій, отримуючи за це хороші гонорари. У Європі та світі – це дуже популярна річ, прибуткова і для іміджу спікера, і для його гаманця.

Година виступу персони рівня Толіка коштувала близько 20 тисяч євро. Зараз це приблизно місячна зарплатня на посаді асистента тренера Зеніта. Петербург – його усвідомлений вибір. Можливо, він сподівався, що стане головним тренером команди після відходу Луческу. Я не знаю…", – поділився Юрченко у ексклюзивному інтерв'ю для Футбол 24.

Повну версію інтерв'ю читайте на Футбол 24: "Тимощук хизувався контактами з ФСБ": інтерв’ю Віталія Юрченка, який працював із головним футбольним антигероєм України