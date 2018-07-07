Петер Шмейхель: Магуайр показал наибольший потенциал на ЧМ-2018

Экс-голкипер сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал победу Англии над Швецией в четвертьфинале ЧМ-2018.

"Англия показала себя эффективной командой. Временами она играла хорошо, второй гол получился очень красивым. Был период, когда Англия отлично прессинговала соперника. Подопечные Гарета Саутгейта вновь забивали со стандартов, это их серьёзное оружие.

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Забивший первый мяч Герри Магуайр показал самый большой потенциал на этом чемпионате мира. Не удивлюсь, если кто-то выложит за его трансфер 60-80 млн. Игрок Лестера того стоит", – цитирует Шмейхеля Championat.

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