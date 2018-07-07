Петер Шмейхель: Магуайр показал наибольший потенциал на ЧМ-2018

ЧМ 2018 — 23:18 374
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ЧМ-2018 Россия – Хорватия: хорваты выигрывают после первого экстра-тайма благодаря голу Домагоя Виды
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Россия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018ЧМ 2018 — 20:49 4198
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Швеция – Англия: Пикфорд – лучший игрок матчаЧМ 2018 — 19:24 100
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Ярмоленко пройдет медосмотр в Вест Хэме, трансфер могут оформить уже завтраГермания — 18:06 679
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Лучшие фото болельщиц 20-го дня ЧМ-2018: девушка Погба, жены Дешама и Гризманна, слезы очаровательных бразильянокЧМ 2018 — 17:52 421
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