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Петер Шмейхель: Магуайр показал наибольший потенциал на ЧМ-2018

8 июля 06:30 7 Читати українською
Петер Шмейхель: Магуайр показал наибольший потенциал на ЧМ-2018
Магуайр в матче со шведами / фото ФИФА

Экс-голкипер сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал победу Англии над Швецией в четвертьфинале ЧМ-2018.

"Англия показала себя эффективной командой. Временами она играла хорошо, второй гол получился очень красивым. Был период, когда Англия отлично прессинговала соперника. Подопечные Гарета Саутгейта вновь забивали со стандартов, это их серьёзное оружие.

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Забивший первый мяч Герри Магуайр показал самый большой потенциал на этом чемпионате мира. Не удивлюсь, если кто-то выложит за его трансфер 60-80 млн. Игрок Лестера того стоит", – цитирует Шмейхеля Championat.

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ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
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Теги
Швеция - Англия ЧМ 2018 Петер Шмейхель Гэрри Магуайр Гэрри Магуайр
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