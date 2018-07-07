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Петер Шмейхель: Магуайр показав найбільший потенціал на ЧС-2018

8 липня 06:30 3 Читать на русском
Петер Шмейхель: Магуайр показав найбільший потенціал на ЧС-2018
Магуайр у матчі зі шведами / фото: ФІФА

Екс-голкіпер збірної Данії Петер Шмейхель прокоментував перемогу Англії над Швецією у чвертьфіналі ЧС-2018.

"Англія показала себе ефективною командою. Часом вона грала добре, другий гол був дуже красивим. Був період, коли Англія відмінно пресингувала суперника. Підопічні Гарета Саутгейта знову забивали зі стандартів, це їх серйозна зброя.

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Геррі Магуайр, який забив перший гол, показав найбільший потенціал на цьому чемпіонаті світу. Не здивуюся, якщо хтось викладе за його трансфер 60-80 млн. Гравець Лестера вартий таких грошей", – цитує Шмейхеля Championat.

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ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
Матч завершено
0 : 2
Англія
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Теги
ЧС 2018 Петер Шмейхель Геррі Магуайр Геррі Магуайр Швеція - Англія
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