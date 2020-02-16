Пес едва не сорвал спарринг СК Днепр-1 – "стрикера" ловили обе команды

Курьезный эпизод произошел во время контрольного поединка Кайрат – СК Днепр-1.

Во время встречи Кайрата и СК Днепр-1 в рамках турецких сборов на поле выбежал пес.

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Неожиданный гость очень заинтересовался игрой и хотел присоединиться к футболистам, однако арбитр остановил матч. Игроки пытались поймать "стрикера", но тщетно. Когда собака понял, что играть с ним никто не будет – просто развалился на поле и позволил игроку Кайрата себя вынести.

Кайрат в итоге одолел представителя УПЛ со счетом 4:2.

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