Тоттенхэм входит в новый сезон уже без Кейна, но с новым тренером – Ангелосом Постекоглу, экс-коучем Селтика. Вместе с ним в АПЛ дебютировал и голкипер Гульельмо Викарио, который приютил у себя семью украинских беженцев. Место в основе "шпор" получили и три других новичка – левый фулбек Удоджи, центрбек ван де Вен и атакующий хав Мэддисон.

Брентфорд же под новый чемпионат подтянул украинца Ярмолюка. Воспитанник днепровского футбола весь прошлый год провел в дубле "шмелей", однако предсезонную подготовку Егор проходил с основой. На домашний матч против Тоттенхэма нашего земляка тоже взяли – правда, лишь в запас.

Первый тайм поединка на "Комьюнити Стэдиум" оказался очень ярким. Лондонцы прогнозируемо установили контроль над мячом и оказывали интенсивное давление при игре без него – брентфордцы же отвечали быстрыми контратаками. Моменты возникали у обоих ворот, а скорости были очень высокими.

Команда Томаса Франка славится невероятной работой на стандартах, но первый гол они пропустили именно с него. Мэддисон на 11-й минуте выполнил подачу, а Ромеро избежал офсайда и замкнул – 1:0! Мэддисон, кстати, стал одним из трех футболистов, которому удалось оформить 10 голов и 10 ассистов с начала предыдущего сезона АПЛ (только Сака и Салах имеют лучшие цифры).

Ромеро же покинул поле из-за травмы головы, уступив место Санчесу. Брентфорд ответил ударно: на 16-й минуте Мбеумо врывался на левый край штрафной и стрелял в ближний (Викарио парировал), на 18-й Висса бил ногой после углового (Викарио не спал), а на 24-й Йенсен получил по ногам от Сона в штрафной – пенальти!

Мбеумо уверенно его реализовал, сравняв счет. В ближайшие полгода он должен быть главным форвардом Брентфорда, ведь Айвен Тоуни дисквалифицирован. Кстати, в шести последних матчах АПЛ без него Брайан непременно забивал или ассистировал, причем много (6+2).

На 36-й же минуте очередная фланговая атака Брентфорда завершилась прострелом Генри в центр штрафной. Защитники Тоттенхэма забыли о Виссе, позволив ему пробить в дальний угол – Викарио мог бы достать удар, однако рикошет от ван де Вена оставил голкипера без шансов. 1:2!

Продолжая играть на встречных курсах, "шпоры" восстановили равновесие. Благо, арбитр компенсировал аж 11 минут. На 45+3-й забивать мог Сон, который влетал на левый край штрафной и стрелял мимо ближней штанги. Еще через минуту Тоттенхэм таки добился своего – Мэддисон сохранил мяч под давлением на чужой трети и сбросил его Эмерсону, а тот бахнул метров с 20-ти. Точно в левый нижний угол! 2:2!

Отдыхать команды отправились при ничейном счете, хотя прямо перед перерывом Генри и Мбеумо выскочили почти 2-в-1 на Викарио. Брайан мог забивать, но направил сферу над перекладиной. Болельщики ожидали такой же яркий футбол и в следующие 45+ минут – впрочем, не все произошло, как предполагалось.

Во втором тайме Тоттенхэм имел существенно преимущество в работе на мяче. В начале 60-х минут гости держали владение на уровне 82%, позволив провести Брентфорду всего 20 передач. Контригра "шмелей" потеряла свою остроту – до 80-х минут вспоминается только удар Янельта с левого края штрафной под правую стойку, который потащил Викарио.

На 86-й же минуте Йоргенсен выполнил подачу, едва не забросив мяч за шиворот Викарио. Был также момент с выходом Шаде один на один, но Викарио успел сократить дистанцию – Кевин перебросил голкипера, но вместе с воротами. Вот и вся острота.

Правда, футбол подопечных Ангелоса Постекоглу тоже не впечатлил. Доминированием это не назвать. Владение "шпор" было стерильным – Тоттенхэм хоть и провел 13 ударов, однако они потянули только на 0,67 xG. Чего-то уж слишком опасного лондонцы не создали.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Егор Ярмолюк на поле так и не вышел.

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