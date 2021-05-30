Первая лига 2020/21

Николаев – Волынь – 2:1

Голы: Кушниренко, 36, 62 – Хагназари, 66

Удаление: Приймак, 90+4 (В)

Прикарпатье – Авангард – 3:1

Голы: Барчук, 34, Сондей, 42, Цюцюра, 64, (пен.) – Похитайло, 62

Нереализованный пенальти: Барчук, 28 (П)

Николаев в непростом поединке обыграл Волынь. Кушниренко стал героем встречи, забив по голу в первом и втором таймах. Хагназари сократил отставание на 66-й минуте, но игра запомнилась грязной игрой защитника Волыни Приймака, который умудрился коленом ударить соперника в спину. Началась толкотня, в которой досталось и Приймаку, который остался сидеть на газоне – один из игроков Николаева дал ему пинка в район спины.

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Прикарпатье без особого труда обыграло Авангард. Барчук должен был забивать на 28 минуте, но не реализовал пенальти, а уже через 6 минут исправился перед партнерами. Сондей до перерыва удвоил преимущество. Похитайло ответил голом престижа, а точку во встрече поставил Цюцюра с пенальти.

Николаев благодаря своей победе поднялся на 4 место, набрав 52 очка – у третьего Металлиста 1925 на 1 пункт больше. Волынь с 46 зачетными баллами осталась седьмой. Прикарпатье набрало 27 очков и поднялся на 13 место, Авангард расположился на ступеньку выше с 29 пунктами.

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