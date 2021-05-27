Первая лига, 28 тур

Металлист 1925 – Черноморец – 0:1

Гол: Путря, 12 (пен.)

Удаление: Пономарь, 78 (М)

Одесситы поехали в гости к еще одному борцу за выход в УПЛ – Металлисту 1925. Победа гарантировала подопечным Антонова желанную путевку. Команды медленно начали поединок, однако на 12 минуте произошел взрыв. Западня в абсолютно банальной ситуации "привез" пенальти, толкнув Брагару в спину. Путря мощным ударом в нижний угол не оставил шансов Сидоренко. В середине тайма Металлист 1925 имел прекрасный шанс отыграться. Паламарчука дважды расстреливали с близкого расстояния, однако кипер Черноморца продемонстрировал отличную реакцию.

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Тотальный нефарт хозяев продолжился после перерыва. За 10 минут каркас ворот дважды спасал Черноморец, а Паламарчук совершил еще несколько сэйвов. Харьковчане выпрашивали и пенальти, однако арбитр оставался неумолимым, да еще и "наградил" Валерия Кривенцова желтой карточкой. На 78 минуте у тренера Металлиста 1925 возникла еще одна проблема – Пономарю показали вторую желтую за опасную игру против голкипера. Даже в меньшинстве "желто-синие" еще раз встряхнули перекладину. Черноморец с огромным везением победил и может праздновать выход в элиту.

Впереди осталось два тура, а круг претендентов на третью путевку выглядит следующим образом: Металлист 1925 (53 очка), Агробизнес (51), Николаев (49, есть матч в запасе), Альянс (47) и Волынь (46, есть матч в запасе ).

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