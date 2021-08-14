В субботу, 14 августа, состоялись очередные матчи 4-го тура Первой лиги. Результаты читайте в этой новости на Футбол 24.

Первая лига 2021/22, 4-й тур

ВПК-Агро – Альянс – 0:3

Голы: Герт, 57, Агапов, 69, Зозуля, 76 (АГ)

Удаление: Коберидзе, 65 (ВПК-Агро)

Кривбасс – Кремень – 4:1

Голы: Хобленко, 9, 85, Дебелко, 30, Зотько, 54 – Галата, 21

Нива Тернополь – Горняк-Спорт – 1:0

Гол: Семенина, 4

Олимпик – Металлист – 1:2

Голы: Прядун, 76 – Риаскос, 22, 82 (пен.)

Удаление: Рязанцев, 90+3 (Металлист)

Оболонь – Прикарпатье – 3:1

Голы: Слободян, 16, Батальський, 25, Мурза, 90+4 – Барчук, 40

Металлист официально представил лучшего бомбардира чемпионата Бразилии, который перебрался в Харьков

Альянс в гостях уверенно переиграл ВПК-Агро. Открыл счет во встрече Герт, а удвоил преимущество Агапов шедевральным ударом в дальний угол. Окончательные цифры на табло установил Зозуля, который отметился автоголом по неосмотрительности своего голкипера.

Новичок турнира Кривбасс пока не теряет очки, на этот раз жертвой криворожан стал Кремень. В еще одном матче игрового дня тернопольская Нива минимально обыграла Горняк-Спорт.

Стремление Металлиста выступать в следующем сезоне в УПЛ снова подтвердилось. Харьковчане смогли одолеть на выезде донецкий Олимпик. Стоит отметить, что решающий гол Металлист забил в конце встречи с пенальти. Героем встречи стал новичок Брайан Риаскос, оформивший дубль. А вот Рязанцев, который вышел на 88-й минуте, умудрился получить две желтые и был удален.

Оболонь не отпускает далеко лидеров гонки. Киевляне дома переиграли Прикарпатье – 3:1.

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