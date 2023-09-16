Первая лига, 8 тур

Нива Бузова – Металлист – 0:0

Хуст – Нива Тернополь – 2:0

Голы: Приходько, 45+2, 84

Диназ – Полтава – 1:1

Голы: Старенький, 90+2 – Стрельцов, 57

Ингулец – Виктория – 3:0

Голы: Пятов, 57, Богунов, 60, Кольцов, 90+1 (пен)

Удаление: Сидоренко, 37 (Ингулец)

Программу игрового дня открыли Нива Бузова и Металлист. Обе команды создали несколько моментов, но ни одна из них так и не забила. 0:0 – Металлист прервал двухматчевую серию поражений, но остался на последнем месте группы А. Ниву результат явно не устроил – команда из Киевщины все еще идет второй, но потеряла очки уже третий тур подряд. Львовские Карпаты, которые накануне выиграли свой матч, оторвались уже на 6 очков.

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Хуст обыграл Ниву Тернополь благодаря дублю Назара Приходько. В первом тайме он забил супергол со штрафного, попав в девятку. В конце игры Приходько ударом в касание завершил атаку Хуста и поставил точку. 2:0 – закарпатцы поднялись с последней позиции группы А. Нива осталась 4-й.

Полтава не удержала победу над Диназом. Гол Стрельцова, забитый ударом головой, был единственным вплоть до 90+2 минуты. Диназ от поражения спас 38-летний ветеран Сергей Старенький, который сравнял счет в контратаке и принес своей команде ничью. 1:1 – Полтава упустила возможность приблизиться к Виктории и Ингульцу, Диназ находится в середине таблицы группы Б.

Игровой день закрывали лидеры группы Б – Ингулец и Виктория. Первый тайм завершился без голов, зато с удалением – Сидоренко оставил хозяев в меньшинстве. Виктория этим воспользоваться не смогла. На 57-й минуте капитан Ингульца Александр Пятов ударом в касание поразил дальний угол. Почти сразу подопечные Владислава Лупашко удвоили свое преимущество – Богунов классно исполнил штрафной. Точку поставил Кольцов, реализовавший пенальти в компенсированное время. 3:0 – Ингулец разбил главного конкурента и оторвался на 7 очков.