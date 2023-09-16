Перша ліга, 8 тур

Нива Бузова – Металіст – 0:0

Хуст – Нива Тернопіль – 2:0

Голи: Приходько, 45+2, 84

Діназ – Полтава – 1:1

Голи: Старенький, 90+2 – Стрельцов, 57

Інгулець – Вікторія – 3:0

Голи: Пятов, 57, Богунов, 60, Кольцов, 90+1 (пен)

Вилучення: Сидоренко, 37 (Інгулець)

Програму ігрового дня відкрили Нива Бузова і Металіст. Обидві команди створили по кілька моментів, але жодна із них так і не забила. 0:0 – Металіст перервав двоматчеву серію поразок, але залишився на останньому місці групи А. Натомість Ниву результат явно не влаштував – команда з Київщини все ще йде другою, але втратила очки вже третій тур поспіль. Львівські Карпати, які напередодні свій матч виграли, відірвалися вже на 6 очок.

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Хуст обіграв Ниву Тернопіль завдяки дублю Назара Приходька. У першому таймві він забив супергол зі штрафного, влучивши у дев'ятку. Наприкінці гри Приходько ударом у дотик завершив атаку Хуста і поставив крапку. 2:0 – закарпатці піднялися з останньої позиції групи А. Нива залишилася 4-ю.

Полтава не втримала перемогу над Діназом. Гол Стрельцова, забитий ударом головою, був єдиним аж до 90+2 хвилини. Діназ від поразки врятував 38-річний ветеран Сергій Старенький, який зрівняв рахунок у контратаці та приніс своїй команді нічию. 1:1 – Полтава втратила можливість наблизитися до Вікторії та Інгульця, Діназ перебуває у середині таблиці групи Б.

Ігровий день закривали лідери групи Б – Інгулець і Вікторія. Перший тайм завершився без голів, зате з вилученням – Сидоренко залишив господарів у меншості. Вікторія цим скористатися не змогла. На 57-й хвилині капітан Інгульця Олександр Пятов ударом у дотик вразив дальній кут. Майже одразу підопічні Владислава Лупашка подвоїли свою перевагу – Богунов класно виконав штрафний. Крапку поставив Кольцов, який реалізував пенальті в компенсований час. 3:0 – Інгулець розбив головного конкурента і відірвався на 7 очок.