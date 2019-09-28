Первая лига: Авангард минимально обыграл ГФК Металлург

В матче 11 тура Первой лиги краматорский Авангард обыграл аутсайдера дивизиона запорожский ГФК Металлург.

Первая лига, 11 тур

Авангард – ГФК Металлург – 1:0

Гол: Матяж, 55

Первая лига: Металлист 1925 перестрелял Прикарпатье в результативном поединке и возглавил турнирную таблицу

Краматорский Авангард неожиданно ведет борьбу за выход в УПЛ. Для того, чтобы держаться среди лидеров, команде из Донецкой области необходимо было дома побеждать аутсайдера лиги – запорожский ГФК Металлург.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а после перерыва Матяж забил единственный и победный гол во встрече. Таким образом, Авангард одержал минимальную победу и набрал 20 очков, находясь на 6 позиции. До 3 строчки, дающей право выйти в УПЛ, расстояние только 2 пункта.

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке.