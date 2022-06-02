Генеральный директор Марина Грановская также должна покинуть клуб в конце августа, сообщает Sport Bild.

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Функционер сопровождала Романа Абрамовича с момента приобретения Челси в 2003 году. Грановская постепенно наращивала свое влияние в структуре "синих" и дослужилась до должности генерального директора в 2014 году. Она обеспечивала непосредственный контакт с Абрамовичем, принимала решения на самом высоком уровне, в частности, отвечала за трансферную политику.

Челси уже приступил к поискам замены Грановской. Среди кандидатов называют итальянца Андреа Берту, работающего сейчас спортивным директором Атлетико. Также очевидно, что возрастет роль главного тренера Томаса Тухеля – немец уже сформировал список трансферных желаний и хочет поскорее приступать к работе с новым руководством.

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