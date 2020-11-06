Защитник Реала Серхио Рамос показал свой нрав в матче 3 тура Лиги чемпионов против Интера (3:2).

Капитану "сливочных" очень не понравились действия защитника миланцев Ашрафа Хикими, который картинно упал в штрафной и пытался выпросить пенальти.

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"Вставай, су*ин сын, я сказал вставай! Перестань кричать, как крыса", – камерам удалось зафиксировать брань Рамоса. Лидер Реала силой пытался поднять Хакими, однако защитник Интера дал отпор.

Добавим, что Рамос и Хакими недавно были одноклубниками – летом Реал продал марокканца за 40 млн евро.

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