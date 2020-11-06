Захисник Реала Серхіо Рамос показав свій норов у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти Інтера (3:2).

Капітану "вершкових" дуже не сподобались дії захисника міланців Ашрафа Хікімі, який картинно впав у карному майданчику та намагався випросити пенальті.

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"Вставай, су*ий сину, я сказав вставай! Перестань кричати, наче щур", – камерам вдалося зафіксувати лайку Рамоса. Лідер Реала силою намагався підняти Хакімі, однак захисник Інтера дав відсіч.

Додамо, що Рамос і Хакімі не так давно були одноклубниками – влітку Реал продав марокканця за 40 млн євро.

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