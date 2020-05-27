"Перешел за бутылку водки": экс-голкипер сборной России, которого унизил Шевченко, прокомментировал трансфер в Факел

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной России Александр Филимонов пролил свет на легенду о своем переходе в воронежский клуб за магарыч.

"О том, что в Факел меня купили за бутылку водки, сказал не я, а Федор Новиков, тогдашний тренер команды. Я тогда играл в Дружбе (Йошкар-Ола), и мы были в Адлере на сборах вместе с Факелом. Отец с Федором Сергеевичем разговорились, и зашла речь о вратарей. Новиков сказал, что у него один вратарь. Отец в ответ: "У меня вот сын в Дружбе уже сезон играет".

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Тогда контракты были еще не развиты, все было в зачаточном состоянии. Меня отпускать не хотели, но Новиков приехал на встречу с главным тренером с бутылкой водки. За ней и состоялся разговор. Из Воронежа уже ехал нормальным трансфером. Там уже был более-менее нормальный контракт", – рассказал Филимонов YouTube-каналу "Поз и Кос".

Напомним, защищая ворота сборной России Филимонов в 1999 году пропустил злосчастный гол от Андрея Шевченко, который не позволил россиянам попасть на Евро-2000. В сезоне 2001/02 он защищал цвета Динамо – голкипер перешел в киевский клуб из московского Спартака. Однако, проведя лишь 4 игры в чемпионате Украины и несколько поединков в Лиге чемпионов Александр вернулся в Россию.

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