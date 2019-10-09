20 лет назад Шевченко забил легендарный гол в ворота России – ретро дня

9 октября 1999-го года состоялся легендарный матч сборной Украины в отборочном турнире к Евро-2000.

В Москве команда Йожефа Сабо сошлась со сборной России. Учитывая турнирное положение перед очной встречей, победа любой из команд выводила ее на первое место в группе, которое давало прямую путевку в финальную часть Евро-2000.

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Сборная России была близка к победе в матче после гола Карпина со штрафного, но на 87-й минуте Андрей Шевченко ударом со штрафного по высокой траектории отправил мяч в створ ворот соперника, а вратарь россиян Александр Филимонов допустил грубую ошибку, которая привела к голу . Итоговая ничья позволила сборной Украины выйти в плей-офф того отбора, а Россия осталась ни с чем. Впоследствии по версии Goal.com этот гол вошел в список семи самых выдающихся моментов в карьере Шевченко.

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