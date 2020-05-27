"Перейшов за пляшку горілки": екс-голкіпер збірної Росії, якого принизив Шевченко, прокоментував свій трансфер у Факел

Колишній воротар київського Динамо та збірної Росії Олександр Філімонов пролив світло на легенду про свій перехід в воронезький клуб за могорич.

"Про те, що у Факел мене купили за пляшку горілки, сказав не я, а Федір Новіков, тодішній тренер команди. Я тоді грав у Дружбі (Йошкар-Ола), і ми були в Адлері на зборах разом з Факелом. Батько з Федором Сергійовичем розговорилися, і зайшла мова про воротарів. Новіков сказав, що у нього один воротар. Батько у відповідь: "У мене ось син в Дружбі вже сезон грає".

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Тоді контракти були ще не розвинені, все було в зародковому стані. Мене відпускати не хотіли, але Новіков приїхав на зустріч з головним тренером з пляшкою горілки. За нею і відбулася розмова. З Воронежа вже їхав нормальним трансфером. Там уже був більш-менш нормальний контракт", – розповів Філімонов YouTube-каналу "Поз і Кос".

Нагадаємо, захищаючи ворота збірної Росії Філімонов у 1999 році пропустив злощасний гол від Андрія Шевченка, який не дозволив росіянам потрапити на Євро-2000. У сезоні 2001/02 він захищав кольори Динамо – голкіпер перейшов у київський клуб з московського Спартака. Однак, провівши лише 4 гри у чемпіонаті України і кілька поєдинків у Лізі чемпіонів Олександр повернувся до Росії.

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