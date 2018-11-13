Солари будет возглавлять Реал до 2020 года – Перес в восторге от аргентинца

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари вскоре станет полноценным тренером "бланкос".

Президент Реала Флорентино Перес доволен результатами "бланкос" под руководством Солари и вскоре предложит аргентинцу полноценный контракт на 1,5 года – до лета 2020 года, сообщает Marca.

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Сообщается, что Перес был в восторге от работы Солари и хочет вознаградить его контрактом, выразив таким образом кредит доверия к Саньяго.

Королевский клуб уже направил уведомления в Федерацию футбола Испании и сообщил о том, что Солари перестает быть тренером молодежной команды "бланкос" Кастильи и исполняющим обязанности главного тренера Реала.

В ближайшее время официально будет сообщено о назначении Сантьяго Солари главным тренером Реала на постоянной основе.

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