Соларі буде очолювати Реал до 2020 року – Перес у захваті від аргентинця

Виконувач обов'язків головного тренера Реала Сантьяго Соларі невдовзі стане повноцінним тренером "бланкос".

Президент Реала Флорентіно Перес задоволений результатами "бланкос" під керівництвом Соларі і незабаром запропонує аргентинцю повноцінний контракт на 1,5 роки – до літа 2020 року, повідомляє Marca.

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Повідомляється, що Перес був у захваті від роботи Соларі і хоче винагородити його контрактом, висловивши таким чином кредит довіри до Саньяго.

Королівський клуб вже надіслав сповіщення у Федерацію футболу Іспанії і повідомив про те, що Соларі припиняє бути тренером молодіжної команди "бланкос" Кастільї та виконувачем обов'язків головного тренера Реала.

Найближчим часом офіційно буде повідомлено про призначення Сантьяго Соларі головним тренером Реала на постійній основі.

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