"Пока мы остановились в вопросах трансферов, ведь у нас нет места в составе. Теперь остается работать, в июле и августе увидим, какие игроки уйдут. Лето длинное, все может произойти.

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Если Бензема не сможет демонстрировать свой уровень, тогда будет замена. Но до этого дня мы не можем оставлять его на скамейке для запасных. Асенсио? Все вопросы к спортивному директору Хосе Анхелю.

Азар? Ему очень не повезло сразу по прибытии. Он взволнован накануне нового сезона, ему становится лучше. У нас есть желание увидеть его замечательную игру, нужно верить в него", – цитирует Переса Marca со ссылкой на El Chiringuito.

Заметим, единственным подписанием "бланкос" во время летнего окна остается Орельен Чуамени из Монако, за которого заплатили около 100 миллионов евро.

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