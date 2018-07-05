Моджи: Думаю, что Роналду уже подписал контракт с Ювентусом

Бывший генеральный директор Ювентуса Лучано Моджи прокомментировал слухи о переходе форварда Реала Криштиану Роналду в туринский клуб.

"По-моему, он уже подписал контракт с Ювентусом и прошел медосмотр в Мюнхене", – написал Моджи в своем Твиттер.

Ранее сообщалось, что португалец согласился перейти в туринский клуб по 100 миллионов евро и в течение последних двух недель ищет жилье в Турине.

Зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год.

Лучано Моджи был генеральным директором Ювентуса до 2006 года, пока не был отстранен от футбольной деятельности после коррупционного скандала, известного как Кальчополи.