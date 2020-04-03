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"Перенос Евро сделает нас сильнее": Соболь отреагировал на историческое решение УЕФА

14:38 14 Читати українською
"Перенос Евро сделает нас сильнее": Соболь отреагировал на историческое решение УЕФА
Эдуард Соболь / УАФ

Защитник Брюгге и сборной Украины Эдуард Соболь поделился мыслями по поводу переноса чемпионата Европы.

"Я думаю, что все ребята очень ждали финального турнира и стремились сыграть на Евро. Но в сложившейся ситуации, наверное, перенести чемпионат было правильным решением, чтобы быстрее остановить эту пандемию.

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Думаю, когда вирус отступит, у всех уже будут хорошие эмоции, и мы сможем снова думать о чемпионате Европы. Сейчас здоровье на первом месте, а перенос Евро, возможно, сделает нас в чем-то сильнее, и мы сможем добавить за год в некоторых компонентах, на которые укажут тренеры сборной. Но уже сейчас можно сказать, что Андрей Шевченко провел большой объем работы, с ним команда достигла прогресса и выполнила главную задачу в отборочном цикле", – сказал Соболь в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, по решению УЕФА, Евро-2020 состоится в 2021 году, где Украина сыграет в одной группе с нидерландцами, австрийцами и победителем плей-офф Лиги наций.

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Теги
Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко коронавирус Эдуард Соболь Эдуард Соболь Евро-2020
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