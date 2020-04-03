''Ну какой из него может быть наставник? ": Шкиль – о недооценке Шевченко

Известный украинский политик Андрей Шкиль поделился мыслями относительно главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Я скептически относился к тренеру Шевченко. Тем более, этот переезд в Лондон. Ну какой из него может быть наставник? Тренер должен все держать в кулаке – такие традиции нашей тренерской школы.

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Но выяснилось, что я ошибался. Есть надлежащий авторитет, достаточно яркий состав, есть серьезный внутренний потенциал. Жаль, что перенесли Евро-2020. Думаю, что как раз одним из главных пострадавших от такого решения будет Украина. Удержать такую ​​команду на высоком уровне в течение целого года – очень сложно", – сказал Андрей Шкиль.

Напомним, Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году и вывел ее на чемпионат Европы-2020 с первого места.

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