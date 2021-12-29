"Мой отец был счастлив за меня, потому что он знает, насколько важна роль тренера при выборе клуба. Он видел, как Юрген Клопп работал со мной, когда я был молодым талантом в Боруссии Д, как я потом работал в Баварии под руководством Пепа Гвардиолы. Я считаю Клоппа одним из самых важных людей в своей жизни. Между нами доверительные отношения. С Гвардиолой все было по-деловому.

Гетце заявил о возможности вернуться в Баварию

Мне был 21 год, когда я перешел из Боруссии Д в Баварию. Конечно, это вызвало бурю огласки. Оглядываясь назад, я думаю, что мог бы остаться с Клоппом дольше, но переход в Баварию точно не был ошибкой. Я хотел бросить себе вызов, познакомиться с философией Пепа.

С Баварией мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, а Гвардиола научил меня смотреть на футбол под другим углом. Он мог буквально поставить тебя на любую позицию. Арьен Роббен может подтвердить", – поделился Гётце в интервью Algemeen Dagblad.

Напомним, Марио перешел из Боруссии в Баварию летом 2013 года, однако после этого его карьера претерпела стремительный спад. Сейчас хавбек выступает в составе ПСВ.

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