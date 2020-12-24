"Летом мы разговаривали с мюнхенцами не только о моем будущем, а и о планах Баварии. Они сказали, что ценят меня как человека и игрока, и я могу снова оказаться в клубе.

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Я часто пишу Флику, но у него плотный график в Баварии. Это отличный тренер. Принять команду в середине сезона и завоевать с ней требл – это потрясающе.

Возвращение в Бундеслигу? Я не исключаю эту возможность, но сейчас я в ПСВ, и я полностью сконцентрирован на наших целях", – цитирует Гетце Sport Bild.

Летом 28-летний Марио на правах свободного агента перешел из Боруссии Д в ПСВ. В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Гетце провел 8 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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