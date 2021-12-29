"Мій батько був щасливий за мене, тому що він знає, наскільки важлива роль тренера при виборі клубу. Він бачив, як Юрген Клопп працював зі мною, коли я був молодим талантом в Борусії Д, як я потім працював в Баварії під керівництвом Пепа Гвардіоли. Я вважаю Клоппа одним з найважливіших людей у ​​своєму житті. Між нами довірчі відносини. Із Гвардіолою все було по-діловому.

Гьотце заявив про можливість повернутись в Баварію

Мені був 21 рік, коли я перейшов із Борусії Д в Баварію. Звичайно, це викликало бурю розголосу. Озираючись назад, я думаю, що міг би залишитися з Клоппом довше, але перехід до Баварії точно не був помилкою. Я хотів кинути собі виклик, познайомитися з філософією Пепа.

З Баварією ми дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, а Гвардіола навчив мене дивитися на футбол під іншим кутом. Він міг буквально поставити тебе на будь-яку позицію. Ар'єн Роббен може підтвердити", – поділився Гьотце у інтерв'ю Algemeen Dagblad.

Нагадаємо, Маріо перейшов із Борусії в Баварію влітку 2013 року, проте після цього його кар'єра зазнала стрімкого спаду. Наразі хавбек виступає у складі нідерландського ПСВ.

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