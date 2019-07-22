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Перехід Коноплянки у Фенербахче залежить від трансферу Ельмаса в Наполі, – ЗМІ

09:42 347 Читать на русском
Перехід Коноплянки у Фенербахче залежить від трансферу Ельмаса в Наполі, – ЗМІ
Євген Коноплянка / Reuters

Фенербахче узгоджує останні деталі, пов'язані з майбутнім трансфером Євгена Коноплянки.

Фенербахче продовжує переговори з Шальке щодо трансферу українського півзахисник Євгена Коноплянки, повідомляє Cafe Siyaset.

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За інформацією джерела, гравець погодився на підписання 3-річного контракту з зарплатою 3 млн євро в рік. Вартість трансферу складе 4 млн євро.

Фенербахче очікує закінчення переходу півзахисника Еліфа Ельмаса в Наполі, щоб виручені гроші використати для завершення угоди з Коноплянкою.

Шальке хоче прийняти рішення щодо українського півзахисника протягом наступних 1-2 тижнів.

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