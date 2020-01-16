Переход из Ла Лиги в Сегунду многими будет расценен как шаг назад, – Левченко прокомментировал трансфер Лунина в Овьедо

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко, поделился мыслями относительно смены клуба украинским голкипером Андреем Луниным.

"Овьедо находится в конце турнирной таблицы, команда играет не в лучший футбол и не ставит серьезных задач – это пугает. Поэтому переход из Ла Лиги в Сегунду для многих будет расценен как шаг назад.

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Но для Лунина самое важное сейчас – играть. Ему нужно как можно больше времени провести на футбольном поле. Да, отсутствие игровой практики может серьезно сказаться на Лунине и команде. Но я надеюсь, что Андрей ментально сильный парень и выдержит первые дни и недели, чтобы не сломаться и завоевать место в основном составе. Хотя у него будут достаточно серьезные конкуренты. Например, Шампань – очень опытный вратарь", – сказал Левченко в комментарии каналу Футбол 1.

Напомним, Лунин дебютировал за свой новый клуб Овьедо в первом же матче, выйдя в основе против Альмерии.

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