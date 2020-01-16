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Перехід з Ла Ліги в Сегунду багатьма буде розцінений як крок назад, – Левченко прокоментував трансфер Луніна в Ов’єдо

16 січня 23:04 472 Читать на русском
Перехід з Ла Ліги в Сегунду багатьма буде розцінений як крок назад, – Левченко прокоментував трансфер Луніна в Ов’єдо
Андрій Лунін / Твіттер ФК Ов’єдо

Колишній півзахисник збірної України, а нині футбольний експерт Євген Левченко, поділився думками щодо зміни клубу українським голкіпером Андрієм Луніним.

"Ов’єдо знаходиться в кінці турнірної таблиці, команда грає не в найкращий футбол і не ставить серйозних завдань – це лякає. Тому перехід з Ла Ліги в Сегунду для багатьох буде розцінений як крок назад.

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Але для Луніна найважливіше зараз – грати. Йому потрібно якомога більше часу провести на футбольному полі. Так, відсутність ігрової практики може серйозно позначитися на Луніні та команді. Але я сподіваюсь, що Андрій ментально сильний хлопець і витримає перші дні і тижні, щоб не зламатися і завоювати місце в основному складі. Хоча у нього будуть досить серйозні конкуренти. Наприклад, Шампань – дуже досвідчений воротар", – сказав Левченко у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Лунін дебютував за свій новий клуб Ов’єдо у першому ж матчі, вийшовши в основі проти Альмерії.

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