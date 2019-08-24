Колос – Ворскла – 0:3 – видео голов и обзор матча

В рамках матча-открытия 5-го тура УПЛ Колос потерпел сокрушительное поражение от полтавской Ворсклы (0:3). Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

Победу полтавчанам принесли голы Игоря Пердуты, который отмечался в начале каждого из таймов, и Юрия Коломойца.

Ворскла на выезде разгромила Колос

Ворскла, которой удалось набрать семь очков, поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице. Колос с таким же количеством зачетных баллов опустился на пятую.