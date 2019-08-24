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Колос – Ворскла – 0:3 – видео голов и обзор матча

17:24 17 Читати українською
Колос – Ворскла – 0:3 – видео голов и обзор матча
Колос – Ворскла 0:3 – видео голов и обзор матча

В рамках матча-открытия 5-го тура УПЛ Колос потерпел сокрушительное поражение от полтавской Ворсклы (0:3). Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

 
Игорь Пердута 4’
Игорь Пердута 54’
Юрий Коломоец 73’
4’ Игорь Пердута
54’ Игорь Пердута
73’ Юрий Коломоец

Победу полтавчанам принесли голы Игоря Пердуты, который отмечался в начале каждого из таймов, и Юрия Коломойца.

Ворскла на выезде разгромила Колос

Ворскла, которой удалось набрать семь очков, поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице. Колос с таким же количеством зачетных баллов опустился на пятую.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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