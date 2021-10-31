Чемпионат Украины среди женских команд, Первая лига

Шахтер – Ника – 12:0

Голы: Янчук, 6, 8, 57, 77, 90, Старухина, 15 (п), 87, Иллина,19, Кожухарь, 56, 67, 71, 78

"Горнячки" эффектно завершили первый круг чемпионата, записав в свой актив очередную победу. Ника – аутсайдер первенства – не оказывала никакого сопротивления. Футболистки Шахтера 12 раз заставляли голкиперку соперника доставать мяч из сетки ворот.

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Отметим Полину Янчук и Веронику Кожухарь – авторов пента-трика и покера соответственно. К слову, за первый круг женская команда Шахтера в общей сложности забила 74 гола, не пропустив ни одного.