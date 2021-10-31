Пента-трик, покер та інші голи – жіноча команда Шахтаря з рахунком 12:0 рознесла чергового суперника
Футболістки Шахтаря продовжили переможну ходу в Першій лізі, обігравши миколаївську Ніку.
Чемпіонат України серед жіночих команд, Перша ліга
Шахтар – Ніка – 12:0
Голи: Янчук, 6, 8, 57, 77, 90, Старухіна, 15 (п), 87, Ілліна,19, Кожухар, 56, 67, 71, 78
"Гірнички" ефектно завершили перше коло чемпіонату, записавши у свій актив чергову перемогу. Ніка – аутсайдер першості – не чинила жодного опору. Футболістки Шахтаря 12 разів змушували голкіперку суперника діставати м'яч із сітки воріт.
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Відзначимо Поліну Янчук та Вероніку Кожухар – авторок пента-трику та покера відповідно. До слова, за перше коло жіноча команда Шахтаря загалом забила 74 голи, не пропустивши жодного.